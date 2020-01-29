沈嘉偉與女星邱淑貞（小圖）愛女、近年在社交網絡甚具人氣的沈月，亦曾在ig 直播到I.T旗下餐廳試食，為父親推廣。（資料圖片）

「潮牌」I.T（0999）近年港澳業績一般、規模亦無大增長，不過集團的強項一直是引入新時裝品牌為業績注入活力，數目由2007/08財年約210個，至2019/20財年已增至超過400個，品牌組合12年間增加一倍。近年I.T更將此拿手好戲套用在餐飲業務上，自2015年引入韓國人氣雪糕爆谷店SWEET MONSTER，此後幾乎每年均引入兩個新餐飲品牌與旗下潮牌合作，更利用社交媒體、網紅廣告攻勢，帶動潮牌業績。

I.T近年業績表現一般，除了因部分出遊文化、網購衝擊、潮牌自行於港開店，亦受到品牌老化等影響，故添加新元素、增加客戶聯繫成為I.T的重點工作。公司早前為旗下原創品牌izzue登陸倫敦時裝周，並安排I.T創辦人沈嘉偉的愛女沈月為izzue粉墨登場擔當模特兒，挾著父母沈嘉偉及邱淑貞名氣，沈月亦化身KOL，不時在其擁有13.5萬粉絲的ig平台為I.T旗下各大品牌宣傳，像近期沈月曾到I.T去年底才開設的新餐廳CAFÉ@OFF-WHITE「打卡」 。

除此之外，近年業務重心已放在中國的I.T，亦算是本港品牌中較早佈局內地社交平台。I.T早在2012年已開通了官方微博、官方微信號等等，像其微博仍然維持每日約兩至三篇的文章更新，又在2017年請來內地明星吳亦凡成為代言人。

集團不時將網紅、藝人穿上I.T旗下品牌服裝的照片上載，並贊助內地明星改造素人節目《變身總動員》等，令I.T成功於內地時尚圈維持熱度。

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