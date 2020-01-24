武漢肺炎疫情未有緩和跡象。港股於鼠年首個交易日低收。恒指午後跌幅一度收窄，曾升至27333點，見全日高位，惟之後指數續跌，一度挫逾840點，低見27101點，收市跌789點或2.82%，報27160點，險守百天線，成交金額1240億元；國指跌357點或3.26%，報10618點。

港股表現偏軟，全日逾1800隻股份下跌，藍籌全線見紅，當中以股王騰訊（0700）跌幅最少，全日跌0.67%，收報383.2元，屬表現最好藍籌；恒隆地產（0101）表現最曳，埋單跌6.67%，收報16.78元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）為跌市火車頭，收跌3.73%，收報6.19元，拖低恒指78點。

其餘重磅股亦無運行，友邦（1299）跌2.65%，收報80.8元；匯控（0005）跌2.04%，收報57.55元；平保（2318）跌3.32%，收報91.7元；阿里巴巴（9988）收報207.4元，跌3.36%。

受疫情拖累，澳門濠賭業受挫，相關股份捱沽。新濠國際發展（0200）收報17.58元，跌5.18%；美高梅中國（2282）收報11.6元，跌5.69%；澳博控股（0880）收報8.85元，跌3.59%；永利澳門（1128）收報17.26元，跌4.11%；銀河娛樂（0027）收報53.15元，跌5.17%；金沙中國（1928）收報39元，跌5.57%。

藥股未止跌。中生製藥（1177）收報11.14元，跌2.96%；石藥集團（1093）收報18.48元，跌1.18%；華潤醫藥（3320）收報7.2元，跌6.98%；國藥控股（1099）收報27.1元，跌1.99%；復星醫藥（2196）收報21.8元，跌4.18%；同仁堂國藥（3613）收報12.16元，跌3.34%。另外，歌禮製藥（1671）澄清有關公司藥品治療武漢肺炎的報道，該股收市勁升33.22%，收報3.97元。

武漢肺炎疫情持續擴散，市民四出買口罩及日用品，利好相關股份表現。日清食品（1475）埋單升7.54%，報6.56元；維他奶（0345）升2.3%，報29.15元；網購店香港電視（1137）收升13.7%，報4.31元；759阿信屋母公司CEC國際（0759）平收。