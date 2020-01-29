澳門農曆新年期間原本為傳統的賭收旺季，但是遇上武漢肺炎擴散，內地嚴控自由行簽注，訪澳旅行內地遊客數目大減。原本已無房間供應的澳門大型賭場酒店如威尼斯人及巴黎人等，再有房間供應。房價比大年初一略為平宜，但是房價仍然高企。

根據本報翻查澳門的酒店官網顯示，威尼斯人、巴黎人、永利皇宮、澳門銀河等較受旅客原本無房供應，但是最新的預訂情況顯示，該等酒店有房間重投市場。威尼斯人、巴黎人今日訂房，最低標價分別為4298元、3098元、3288元及2158元。當中威尼斯人的奢華皇室套房，房價較大年初一的4723元為低，但是仍高於平日定價1300元至1900元的範圍。

另根據澳門旅遊局最新公佈，由年三十晚至初四首五日農曆年新春假期，總體訪澳旅客人數按年大減73.6%，只有22.16萬人次；內地訪澳人次更大減79.2%，只有12.71萬人次。在5日假期中，以年初四訪澳人次跌勢最急，按年比總體訪澳人次大減87.3%，只有2.71萬人次；內地訪澳人次只有1.54萬人次，按年大跌90.6%。

其他報道

【武漢肺炎】英航暫停所有來往中國的直航航班

【武漢肺炎】網易追加1億人幣助抗疫 此前向中小學生捐寒假課程

【武漢肺炎】3M CEO：已啟動7天24小時生產 確保口罩供應

內地上季手機出貨量跌15% 華為逆市增35%

【武漢肺炎】歌禮製藥澄清有關公司藥品治療武漢肺炎的報道

【武漢肺炎】ING：疫情拖累中國經濟 下調今年增長預測至5.6%

【有片：選股王】疫情令包裝食品需求增加 康師傅可小注

【失業回升】勞福局長羅致光：失業率或升至5% 但不會差過SARS

【武漢肺炎】24至28日內地訪澳旅客跌近80%

【武漢肺炎】大摩料疫情拖低中國上半年經濟1.1個百分點

【港股午市】鼠年首個交易日 港股半日瀉660點 逾1700隻股份下跌

【武漢肺炎】Facebook及雷蛇限制員工到中國出差

【武漢肺炎】市民搶購所需 日清、維他奶、港視、金源米業逆市升