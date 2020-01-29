市場調查機構Canalys發表報告指，中國去年第4季手機出貨量為8500萬部，按年下跌15%，連續11季下跌，出貨量亦是自2013年第2季以來最低水平。上季華為保持升勢，成為出貨量冠軍，按年升11%至3330萬部。緊隨其後的Oppo及Vivo出貨量為1400萬部及1310萬部，分別按年跌25%及29%。

去年全年出貨量為3.69億部，按年下降7％。報告認為，第4季為傳統銷售旺季，但4G智能手機銷量急劇放緩，5G手機出貨量遜預期，拖累季度表現，現時分銷渠道開始清理4G庫存，以便應付新一年步向5G手機趨勢。

Canalys移動業務副總裁Nicole Peng認為，華為在第二、三季渠道庫存增加，不利去年末季表現，未來增加華為說服分銷商購買4G手機的難度，華為要趕在更多5G手機湧入前，與合作夥伴緩解4G手機的庫存壓力。

去年末季蘋果手機市佔率為11.8%，達到了八個季度以來的最高水平，iPhone出貨量達1000萬部，按年只跌12%。

Peng認為，今年5G手機出貨6量將達1.5億部，小型供應商有望打破主要品牌領導地位，Peng提到，隨著新型冠狀病毒爆發，整個市場也面臨著縮減規模的巨大壓力，對內地科技製造業、零售業及消費者消費產生重大而持久的不利影響，供應商必須開始為進一步的業務風險和業務中斷做準備。

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