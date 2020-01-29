歌禮製藥（1672）指，注意到有媒體發表關於公司的產品利托那韋(Ritonavir)及ASC09復方片（活性成分為ASC09和利托那韋）可用於武漢肺炎的報道，澄清三點。

有關報道的結論乃根據中國科學院武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物研究所聯合研究成果作出，而公司並未參與相關科研過程，亦未提供相關藥物供其研究。

其次，利托那韋(Ritonavir)及ASC09復方片均尚未獲得上市批文的產品。利托那韋為用於治療HIV-1型感染疾病的抗病毒蛋白酶抑制劑，而ASC09復方片為用於治療HIV-1型感染疾病的兩個抗病毒蛋白酶抑制劑組合。

最後，公司已向國家藥品監督管理局及其藥品審評中心申請將利托那韋(Ritonavir)及ASC09復方片納入國家應急通道。在作出申請時，並不知曉上述中國科學院武漢病毒研究所與軍事醫學科學院毒物研究所聯合研究成果。目前亦未收到相關確認。

歌禮曾大升54%，高見4.6元，現報3.94元，升32.2%。

其他報道

【武漢肺炎】大摩料疫情拖低中國上半年經濟1.1個百分點

【港股午市】鼠年首個交易日 港股半日瀉660點 逾1700隻股份下跌

【武漢肺炎】Facebook及雷蛇限制員工到中國出差

【武漢肺炎】市民搶購所需 日清、維他奶、港視、金源米業逆市升

【港股預測】岑智勇：若恒指可守在100天線 或有望早市尾段反彈

【港股預測】耀才許繹彬：阿里巴巴205元可低吸