綜合多份本地章報道，香港勞工及福利局局長羅致光指，今年失業率將從目前的3.3%，升至4%至5%，但認為不會回到沙士時超過8%的水平。又預計曆新年後香港有較多店舖結業。

如果失業率達到4%，將是2010年9月月以來最高；而SARS出現後，香港失業率曾在2003年6月升至最高的8.5%。

另外，羅致光又指，自從去年6月爆發修例風波之後，領取失業綜緩的數字由過去負數，首次上升變成正數，以平均每月1%增加至12,570宗，半年以來，上升幅度達7.3%。若情況持續，每個月1%上升，一年便達到12%的雙位數字。

羅致光指，如果看香港的基本因素、外圍的因素等等，特別中美第一階段貿易談判有些結果，相信外面的壓力會減少，雖然整體仍然不樂觀，可以說會上升的機會很高，但去到哪一水平，又不需要太悲觀。

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