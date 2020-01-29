武漢肺炎疫情肆虐，市場紛料勢拖累中國今年經濟增長。大摩最新研究報告指出，疫情導致經濟活動暫停，估計將拖低今年上半年中國GDP最多1.1個百分點，環球經濟亦受影響。

報告指出，新型冠狀病毒在高峰期似乎較SARS具更高傳染性，但死亡率較低。中國當局已經限制城際交通並延長春節假期，相信旅遊、娛樂和零售業受影響最大，加上工廠延長停工可能對工業生產和貿易帶來壓力。

大摩中國首席經濟學家邢自強在報告中稱，如果疫情於2月、3月到達高峰，中國第一季經濟增長可能減慢0.5個百分點至1個百分點，但在補貨需求和逆周期政策的帶動下，第一季度之後會出現復甦。如果疫情於3至4個月內才達到高峰，對今年上半年的經濟增長拖累可能達到0.6個百分點至1.1個百分點，但部分影響會被更強勁的政策支持所抵銷。

大摩認為，疫情對第一季環球經濟增長亦有些負面影響，不過，由於推動環球經濟復甦的動力並未受損，一旦疫情減退便能重回復甦軌道。

如果情況於兩個月內開始恢復正常，疫情對第一季環球經濟增長的影響估計約在0.15個百分點至0.3個百分點。如果情況持續3至4個月，將進一步拖低第二季環球經濟增長約0.2個百分點至0.4個百分點。主要央行將可能保持鴿派。

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