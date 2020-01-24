武漢肺炎擴散全球，港股假期後復市即裂口低開，最多跌848點低見27101點，跌至100天線27095點後見支持，半日收復150天線(27167點)，中午收跌660點或2.36%，報27289點，成交金額683億元；國指跌325點或2.97%，報10650點。

大市半日逾1700隻股份向下，藍籌股僅騰訊（0700）逆市上升，半日升0.62%，收報388.2元。建行（0939）拖跌大市，半日跌3.58%，收報6.2元，拖低大市75點；其次為平保（2318），挫3.22%，收報91.8元，拖低大市51點。

疫情下，市民搶購所需，日清食品（1475）半日升8.8%，報6.64元。維他奶（0345）升1%，報28.8元。金源米業（0677）升3.5%，報0.59元。網購店香港電視（1137）亦升10.8%，報4.2元。

受武漢肺炎影響，內地多個城市「生人勿近」兼「封城」，航空股下跌。國航（0753）收報6.52元，跌2.98%；南航（1055）收報4.48元，跌3.86%；東航（0670）收報3.63元，跌4.22%；國泰（0293）收報9.9元，跌2.94%。

澳門政府宣布非澳門居民必須無患肺炎醫生紙方可入境，特首賀一誠又指若疫情持續惡化，或關閉賭場。濠賭股受壓，新濠國際發展（0200）收報17.58元，跌5.18%；美高梅中國（2282）收報11.56元，跌6.02%；澳博控股（0880）收報8.88元，跌3.27%；永利澳門（1128）收報17.14元，跌4.78%；銀河娛樂（0027）收報53.4元，跌4.73%；金沙中國（1928）收報38.95元，跌5.69%。

早前升勢凌厲的醫藥股普遍回吐，中生製藥（1177）收報11.1元，跌3.31%；石藥集團（1093）收報18.58元，跌0.64%；華潤醫藥（3320）收報7.38元，跌4.65%；石四藥集團（2005）收報7.79元，跌0.38%；中國中藥（0570）收報3.99元，升1.79%。

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