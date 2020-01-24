受武漢肺炎疫情影響，恒指假期後首個交易日報跌，開市裂口急挫，藍籌股全線向下。走勢上形成島型頂，跌至100天線27903點，10天線亦跌穿20天線。

港股今早低開848點或3.04%，報27101點，成交金額41億元；國指今早低開360點或3.29%，報10615點。

藍籌股方面，建行（0939）拖低大市，開市跌3.73%，報6.19元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低78點。其餘重磅股方面，騰訊（0700）跌0.41%，報384.2元；友邦（1299）低開1.4%，報81.8元；平保（2318）低開2.6%，報92.4元；阿里巴巴（9988）低開4.1%，報205.8元。

武漢肺炎擴散全球，澳門確診個案持續上升，更有患者曾到訪澳門賭場店，更傳有荷官病發，澳門政府更宣布非澳門居民必須無患肺炎醫生紙方可入境，澳門特首賀一誠又指若疫情持續惡化，不排除關閉賭場，濠賭股受壓，金沙中國（1928）開市跌5.81%，報38.9元；銀娛（0027）跌6.33%，報52.5元。

內地多個省市實施「封城」，航空股捱沽，東航（0670）開報3.59元，跌5.3%；南航（1055）開報4.4元，跌5.6%；國航（0753）開報6.37元，同跌逾5%。國泰航空（0293）跌超2%，開報9.96元。

醫藥股全線回吐，石藥（1093）跌2.67%，報18.2元；中生製藥（1177）跌2.44%，報11.2元。