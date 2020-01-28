早前港府表示，若符合呈報機制要下隔離令的新型炎病人，非本地居民在公立醫院治療將會豁免收費，有疑為保險公司的代理在微信宣傳相關訊息，不少網民擔心或會吸引內地病人為免費治療而來港，在保險公司的facebook專頁上表達不滿。

友邦在facebook回應指，該行制定了嚴格的社交媒體指引，絕對不姑息任何於社交媒體中不恰當或魯莽的行為。若有出現任何違反指引的情況，將採取相應的紀律處分，於嚴重的情況下，將即時終止合約。該行就團體成員所發表的私人言論，若有引致不愉快的地方，僅此衷心致歉，並已即時要求立即刪除相關不恰當的言論。

早前保誠亦在facebook表示，知悉有個別理財顧問於社交平台就政府的防疫措施轉載帖文，經過內部調查後，已要求他們立即刪除其個人社交平台的帖文，並已作出嚴重的紀律處分，根據個別言論及行為，有機會停職甚至終止合約。

保誠指，該行有清晰的「社交媒體指引」，所有理財顧問不可於任何社交平台轉載或發佈任何不當言論。對於有個別理財顧問之言論帶來不愉快及不便之處，該行深表歉意，並會繼續加強對理財顧問的溝通與培訓。

安盛回覆本報表示，公司有清晰「社交媒體指引」，對於任何員工或理財顧問在社交媒體上的不實或不恰當言論，該行定會作出內部調查及嚴正處理，並視乎個別情況不排除嚴厲處分。

宏利亦回覆指，知悉該行有個別代理人近日發布或轉載有關香港政府對新型冠狀病毒安排之訊息，並在其私人社交媒體賬戶加入個人意見。惟相關言論並不代表宏利立場，而所有代理人亦需遵守宏利代理人之社交媒體使用指引，一旦發現違反情況，公司會作個別跟進，甚至採取適當處分。宏利正就事件作個別跟進。