農曆新年假期在明日完結，銀行分行將重新營業。有主要本地銀行表示，分行會維持正常服務時間，但會彈性調配人手，並要求所有分行員工均需戴上口罩。

匯豐表示，該行今日會維持正常服務，要求與客戶接觸的員工需一定佩戴口罩，並鼓勵所有香港員工在可行的情況下留在家工作。如果員工在過去14天曾前往中國内地或接觸任何到過湖北省的人士，必須留在家自我隔離14天。由即日起至2月11日，該行會暫停所有前往香港的商務行程，而前往中國內地其他地方，將暫停至另行通知。

渣打表示，要求所有分行員工均需戴上口罩，並指該行一直以客戶及員工的安全及健康為首要考慮，因應疫情的最新發展，將由1月29日起採取以下措施，直至另行通知，包括若員工或其家庭成員曾到訪內地，需留在家自我隔離14天；禁止員工到武漢及湖北省工幹；員工必須事先獲批才可到內地工幹，並會延遲所有非必要前往內地的安排。

中銀表示，分行將正常營業，該行會於服務網點及辦公室實施謹慎的預防措施，包括加強消毒和清潔工作、為客戶提供潔手消毒液、安排員工佩戴口罩上班等。此外，長假期後，一般會有較多客戶到銀行辦理交易，本行建議客戶可考慮優先使用手機、網上及電話銀行等電子渠道。該行將參照政府部門於農曆新年假期後的特別上班安排，以減低疫情在社區擴散的風險。除了提供客戶服務以及保障銀行正常營運的必要人員外，其餘員工在假期後可留在家中工作，有關安排暫定實行至2月2日。

華僑永亨銀行則表示，該行要求曾前往中國內地之員工在回港後必須自我隔離14個曆日作自我醫療監察，任何員工感到不適必須立即就醫。該行已為前線員工及後勤同事安排口罩，並於辦公室及分行裝設消毒潔手液，並密切注意公共空間的環境衛生，加強分行大堂、升降機、走廊及洗手間的清潔及消毒工作。

恒生公布，除了前線員工和提供必須服務的員工外，所有員工在農曆新年假期後至2月8日需留在家中工作。銀行已要求前線及需要回辦公室工作的所有員工，於工作期間配戴口罩，每天上班前亦需量度體溫。如感到不適，應留在家中休息，並盡早求診。在可行情況下，員工亦應以視像會議取代面談會議。另外，原定於2月底或之前舉行的所有銀行內部大型活動將會延期。銀行已向員工發出指引，暫停員工前往內地的商務出差。而過去14日內曾往湖北省或內地的員工(無論是否提供必須服務的員工)，返港14天內應盡量留在家中自我隔離。

東亞公布，亦已啟動應變措施，確保向客戶維持正常的銀行服務，而分行員工亦需配戴口罩，保障員工和客戶的健康，該行亦鼓勵客戶盡量使用手機或網上銀行服務，以縮短在分行的逗留時間。因應疫情的最新情況，將按部門的工作情況，安排員工於不同地點工作，於家中工作亦是選項之一。東亞亦已暫停員工前往湖北省公幹，亦不鼓勵員工現階段往內地公幹。至於曾前往湖北省的員工，需於返港後自我隔離14天才復工。

銀行公會亦提醒市民，長假期後一般會有較多客戶到銀行辦理交易，建議市民可透過手機、網上或電話銀行等電子渠道使用銀行服務，避免在人多聚集的地方逗留。