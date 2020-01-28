武漢肺炎爆發及持續在全球擴散中，恒基地產（0012）所屬恒基兆業集團主席李家傑及李家誠捐款1000萬元人民幣作為「抗疫基金」的啓動資金，以支援全國各地及本港的緊急應對新型冠狀病毒肺炎的抗疫工作。另HGC環球全域電訊（下稱環電）則宣布，旗下香港僱員將於農曆新年假期後，即自1月29日起留家工作，個別部門將安排彈性上班。

恒基兆業集團表示，除建立「抗疫基金」外，公司正與各地多個單位商討，以制定最適切的援助計劃。李家傑及李家誠表示：「新型肺炎威脅公眾健康，我們必須同心應對，集團希望可以出一分力，以行動支持抗疫工作。這筆捐款是第一筆緊急撥款，日後按實際需要，我們將增撥更多資源，務求與各界合力撲滅疫症，希望市民大眾能盡快重過健康正常生活。」。

此外，環電因應近日肺炎疫情嚴重，為了顧及員工健康及盡量減低疫情在社區擴散的風險， 環電旗下香港僱員將於農曆新年假期後，即自1月29日起 留家工作，個別部門將安排彈性上班。 為確保電訊服務能如常運作，環電客戶支援及緊急服務將一切如常。有關安排暫定實行至2月2日，屆時環電將檢視情況，再作決定。