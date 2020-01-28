連鎖式甜品店許留山創立於1960年代，90年代首創的甜品像「芒果西米撈」、「芒椰奶西」等風靡港人，更創作出獨有的「杯裝鮮果爽特飲」，引入了「邊走邊喝」的模式。許留山在高峰時期於本港擁分店超過四十間，不過期後在2008年股權易手至一間馬來西亞企業，其後開始發展內地及東南亞業務，再在2015年12月獲得內地知名三汁燜鍋品牌「黃記煌」母企煌天國際以5.24億元人民幣收購，並將原來自營模式，改為大舉開設加盟店。

煌天國際在收購許留山20個月後，極速在2017年舖路來港上市，並擬籌資2億美元，當中部分資金正是用於償還收購許留山的貸款。據當年的初步文件顯示，煌天國際擁有兩大品牌，包括經營三汁燜鍋的黃記煌，擁有619間分店，當中只有6間為直接經營﹔另擁有276間許留山，當中208間位於內地，42間位於本港。

據目前煌天國際、黃記煌及許留山官網資料，似乎近年公司並無太大發展，黃記煌仍停留在600多家分店。而許留山門店則增至近300家，並在中、港、澳、馬來西亞及韓國等擁有分店，惟本港分店數目已由當時的42間大幅縮水至僅24間，即削店近43%。

值得留意的是，經營肯德基、小肥羊、必勝客等餐飲品牌的百勝中國（YUM CHINA）在2019年8月22日曾發布消息，指已與黃記煌集團達成協議，收購黄記煌控股權，以擴大其中國餐飲業務，但交易尚需獲得監管部門批准，並預計在2020年初完成。目前百勝中國尚未公布交易是否已完成。

本報向許留山查詢煌天國際可有意出售公司持股等，許留山表示關於百勝中國收購黃記煌的事宜，公司並無更多消息可透露，但是非常看好收購前景，因為百勝中國同時運營多個中國領先品牌，並且發展態勢良好，有許留山值得學習的地方。

但目前，集團並無出售許留山的股權計劃，依然是由煌天國際掌握，並且加大了對許留山在國際化業務和零售業務的投入。至於集團母公司上市是否打消上市計劃也還沒有更多的信息可以披露，但相信集團會根據各方面的狀況做出合適的決策。

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