近月本港餐飲、零售都受到經濟轉差及社會運動影響，出現結業潮。本報向香港餐飲聯業協會會長黃家和查詢行業動態時，黃家和表示，雖然近月社會運動情況稍有緩和，但未致於扭轉七個月的情況，部分食肆只能最多維持80%至85%的生意，由去年六月至今已有多達500家食肆結業。

他指，餐飲行業屬於「高皮費」行業，開舖成本以數十至數百萬元不等，萬呎大舖更要花上千萬級，故目前不少行家仍然在觀察中，希望能捱過農曆年後再打算。目前亦尚未見到業主肯大幅減租，當中像許留山、酒吧等行業更非必須消費，在現時市民消費意欲低迷，夜晚亦未必敢出來消費，遭受的打擊更甚。

本港零售數據亦連續多月低迷。政府統計處早前公布，本港2019年11月零售總銷貨價值估計為近300億元，按年跌23.6%，較10月的24.4%跌幅收窄0.8個百分點，雖然略勝市場預期，但合計已連跌10個月，亦是歷來第二大跌幅。當時零售管理協會主席謝邱安儀表示，11月表現與10月相若，只是因為基數較低令跌幅收窄，不過12月本地消費氣氛有所好轉，部分貨類跌幅收窄，預料可延續至今年1月的農曆新年。

其他報道：

【童年回憶】許留山近月削逾十店 公司：業務遭重創

【童年回憶】許留山2015年獲中資入主 曾申請上市