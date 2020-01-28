【明報專訊】珍珠奶茶席捲全球之際，曾以「芒果西米露」、「芒椰奶西」聞名中港、年做逾億元生意的特式甜品品牌「許留山」卻正陷經營困局。據本報調查，單在2020年過去約大半個月，許留山已突然關閉銅鑼灣利園山道及尖沙咀加拿分道兩間分店。過去一年亦至少關店12間，當中去年下半年屬關店高峰，多達十間分店在半年內關閉，並且大部分均位於旅遊旺區旺角、尖沙咀及銅鑼灣等，目前許留山在港分店數目已由2018年底約38間銳減至一月官網披露的24間，削店幅度達37%。許留山回應本報時承認，近月關閉十多間分店，指業務去年遭受巨大衝擊。

本接向許留山查詢其業務現況及未來關店計劃時，許留山確認在過去幾個月裏確實關閉了10餘間門店，主要是集中在旅遊區和個別住區。許留山解釋指，公司作為本地知名品牌，但業務在2019年受到了「反送中」運動巨大衝擊，主要是來港遊客的急劇減少，令其除了本地客外，主要服務的內地、日、韓遊客分別減少60%、60%及73%。使得其傳統旅遊區門店業務減少了6-7成。其屯門分店也遭到暴力破壞順勢關閉。

集團更直言，鋪租高企，儘管部分獲減租，但門店生意依然難以為繼，未來還會有部分門店關閉，暫時沒有時間表，會根據本地經濟變化形勢或香港的旅遊業的數字變化而做調整。

許留山部分分店在去年12月至今年1月中旬仍有營業，卻在過年前突然結業，本報走訪了多間許留山新近結業門店，並巧遇剛結業分店的業主。其中一間分店的業主表示，「啱啱先（執笠）」，都知道許留山「近期關咗唔少舖，仲欠租」，但目前「未知點（情況），等緊同佢地傾，似乎佢哋仲想做」。至於許留山有否欠租，該業主不願透露詳情，表示尚待與對方聯絡，然後便關店離開。

據現場所見，許留山留下不少搵食工具在現場，包括冰箱、收銀機、宣傳品、座椅等，製作食品的廚房亦留有刀等用品，似乎結業得非常怱忙。

事實上，去年五月起許留山已頻傳噩耗，據傳媒報導，在2019年5月至10月期間多達六間分店傳出欠租數月，涉資債項逾410萬元，並有多間分店被要求將店面歸還。同時，據本報查冊發現，原來許留山香港區總經理陳茂偉亦已於2019年8月劈炮，辭任了「許留山食品製作有限公司」及「許留山集團有限公司」等企業的董事職務。

在今次許留山的執笠行動中，亦似乎主力針對旺區門店。據本報統計，許留山結束了油尖旺及太子的7間分店，佔14間關閉分店的一半﹔許留山更近乎徹出港島，計及被追租逾188萬元、剛於一月結束的銅鑼灣利園山道，以及去年結業的灣仔軒尼詩道門店，許留山在整個港島區只餘下銅鑼灣怡和街唯一分店。

對於欠租一事，許留山回應指，之前欠租的問題部分已經得到解決，還有一些在解決之中。但公司在本港運營已經超過60年，在過去60年裏也面對經濟的起伏，有能力和信心逐步解決目前的困境，亦肯定許留山在港業務會持續運作下去，目前對香港經濟未來長期的發展是看好的，旅游業和餐飲業還是會回彈，未來許留山會側重住區門店運營與服務等。

記者：方楚茵

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