武漢肺炎疫情仍然嚴峻，本港現時有6間保險公司因應疫情推出額外措施，當中包括安盛、宏利、富衛、保誠、保柏及富通。當中主要為確診武漢肺炎的客戶提供額外住院現金保障，甚至有強制隔離的現金保障，部分亦適用於新客戶，但需注意部分設有保障期限。

富衛指，所有人壽個人醫療、危疾保單的現有及新客戶在1月23日至4月30日期間如確診武漢肺炎，可獲每星期5000元的住院現金保障，最長可達8星期，同時可獲強制隔離現金保障則達4000元。

AXA安盛則宣布，所有的人壽或醫療保單的受保人，若在1月24日至4月30日期內確診武漢肺炎而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日700元，長達45日。

宏利表示，所有個人理財保險產品、團體醫療住院保單的現有及全新客戶一旦在1月24日至4月30日期間確診新型冠狀病毒而需住院，將提供每日600元的住院現金保障，長達45日。另外政府指令受保客戶需強制隔離，將就每宗個案提供一筆過特別現金保障3000元。

新創建（0659）旗下富通保險除了提供長達8周，每周4000元的住院現金保障之外，亦放寬多個限制，包括取消住院級別限制，就「新型冠狀病毒」事件引致之住院索償，取消合約條款中指定的中國醫院級別的限制；取消藥品及診療項目限制，就「新型冠狀病毒」的藥品及醫療服務項目，全部臨時納入醫療保障支付範圍；取消住院方式限制，對於在門診觀察室、留觀室隔離治療的客戶均按住院方式認定；取消住院房間調整，於「超額醫療保障」中，如受保人住院的房間級別高於計劃中的房間級別，可取消按照「房間等級調整」條款而作出的賠償率改變。但富通未有提及上述措施是否有限期。

保誠則是最早表態，早在上周四已表示，於1月23日至4月30日的保障期內，所有保誠壽險保單受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單受保人或受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日600港元、長達45日。

保柏的保障期最長，保障期由1月24日起至5月31日止，所有現有客戶在期間如確診新型冠狀病毒而需住院，無論該受保人是否已有住院現金保障，均可即時獲享長達45日的免費額外住院現金保障，金額為每日800元。