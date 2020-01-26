財經事務及庫務局局長劉怡翔今日發表網誌指，香港正面對內憂外患，全球經濟放緩及一連串的社會事件，令香港經濟陷入衰退，展望鼠年將是充滿挑戰的一年。他指出，環球整體經濟不確定，包括中國面對的經濟放緩，香港的社會狀況，武漢疫情來勢洶洶，以及評級機構的警示，或對香港社會帶來不同程度的衝擊，不過香港公共財政穩健，相信新的一年可繼續善用公共資源，在逆境中迎難而上。

劉怡翔指出，香港多個數據均顯示經濟快速下滑，例如去年第3季經濟按年收縮2.9%，是10年來首次錄得按年跌幅，亦是過去6季下跌速度最快。根據政府統計處最新公布的數據，香港10月至12月經季節性調整的失業率為3.3%，較9月至11月的3.2%高，與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業的失業率更達5.2%，是三年來的高位。他表示，香港失業率曾因SARS及全球金融風暴，在2003年和2009年分別升至8.5%和5.5%，近日碰到武漢肺炎爆發，如果今年整體經濟持續疲弱，勞工市場短期內將會面對更大壓力，政府會密切留意事態發展並採取適當的行動。

另外，評級機構穆迪將香港的長期信用評級由「Aa2」轉為「Aa3」，並將評級展望由「負面」轉為「穩定」，劉怡翔表示。政府是非常不認同。雖然過去7個多月香港面對嚴峻的社會動盪，特區政府堅守「一國兩制」方針，儘快讓社會恢復秩序，財政狀況亦位於國際前列，有強大的緩衝以應對挑戰。另外，香港銀行體系穩健，銀行資本充足，流動性充裕，資產質素健康，去年IPO及債券融資活動的蓬勃發展，資本市場表現良好。