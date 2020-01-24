武漢肺炎疫情嚴峻。內地傳媒報道，小米（1810）啟動緊急援助武漢行動，向當地捐贈首批逾30萬元(人民幣．下同)的醫療防護物資，包括醫療口罩及體溫計等。據悉，首批物資已陸續從各地啟運，料今晚抵達武漢市疫情防控指揮部。小米又指，會密切關注疫情，繼續調撥物資。

除小米外，融創中國（1918）亦向武漢市紅十字會捐贈1000萬元，以助武漢抗擊新型肺炎疫情。據悉，武漢市紅十字會是武漢市新冠肺炎防控指揮部指定的接受捐贈的兩個賬戶之一。

集團指，希望為武漢略盡綿薄之力，相信武漢一定能萬眾一心、打贏這場疫情防控戰。

另外，主要從事紅外熱像儀研製和銷售的高德紅外，亦捐贈30套紅外測溫儀，價值400萬人民幣。目前，集團已發動員工春節無休、不分晝夜、加班加點，共同應對疫情。

美的空調亦於其微博發文稱，其武漢工廠擬向「武漢小湯山急救醫院」捐贈所需換新風＋無風感空調產品，以抗擊新型肺炎。

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截至今日（24日）凌晨零時，內地確診個案已增至830宗，其中重症177宗，死亡病例增至26宗，20個省累計疑似病例增至1072宗。

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