恒指豬年最後一個交易日升40點 全年微跌0.1%

港股於豬年最後一個交易日只有半日市。在武漢肺炎疫情陰霾下，恒指半日好淡爭持，開市不久表現一度受壓，最低見27774點，惟之後跌勢緩和，日中最高見27977點，埋單升40點或0.15%，報27949點，成交金額473億元；國指升23點或0.22%，報10976點。

全個星期計，恒指全周累跌1106點，重挫3.81%，按周跌幅為去年11月以來最大，並終止過去七周的升勢。

中移動（0941）領漲大市，半日升2.5%，收報69.7元，亦是表現最佳藍籌；匯控（0005）領跌0.34%，收報58.75元；吉利（0175）跌1.18%，收報13.44元，是表現最差藍籌。騰訊（0700）大股東Naspers變相減持，埋單升0.05%，收報385.8元。

早前升勢凌厲的醫藥股，今日普遍回吐，中生製藥（1177）收報11.48元，跌0.69%；石藥集團（1093）收報18.7元，跌1.16%；華潤醫藥（3320）收報7.74元，跌0.26%；石四藥集團（2005）收報7.82元，升6.4%；中國中藥（0570）收報3.92元，跌0.25%；綠葉製藥（2186）收報5.69元，跌0.18%；復星醫藥（2196）收報22.75元，無升跌。

總結豬年全年，恒指累跌近41點，跌幅為0.15%。藍籌股中，豬年表現最好的是舜宇（2382），全年升逾八成，今日收跌0.21%，收報141元；表現最差的是中石化（0386），按年跌32%，今日無升跌，收報4.48元。

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