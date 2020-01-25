今日中國大年初一，去年環球股市以台灣、中國A股及美國領航全球，平均升幅達三成以上。去年表現秀麗的股市，會否持續升勢，或是落後地區會在2020年發力呢？投資者尋找利市股，分析員均看好中國A股市場，主要是估值較美國為低，至於港股普遍認為會升至3萬點水平。

「基金教父」雷賢達表示，港股有機會上望30000至35000點，現時指數偏低受恒指組合中包括不少傳統股票，當傳統股票逐漸淡出指數，恒指的估值可以進一步被推高，故投資者持有新產業股票必須有耐性。光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，中國股市會跑贏港股，而港股今年以30000點為目標。

睇好5G概念股、物管及消費板塊

股票方面看好5G概念股、物業管理及消費板塊等。伍禮賢表示，環球經濟增長放緩及各央行相應的政策取態、中美政經關係變化、英國後脫歐經貿形勢、企業債務到期，以及美國總統選舉等因素，是影響2020年環球投資市場偏向審慎的重要因素。美聯儲經過2019年的3次減息後，上半年若經濟沒有大幅下滑，美聯儲將維持利率不變。由於環球投資風險上升，故佈局應注重風險管理，宜採取分散部署策略，主力佈局環球債券及黃金，並策略性投資A股，構建攻守兼備的投資組合。今年環球股市表現向好，不過，由於環球股市估值明顯回升，預料今年資產價格的波動性將較2019年大。他指出在政策扶持下，可小注捕捉A股升勢。

雷賢達表示，今年11月美國將舉行總統大選。根據過往15屆總統大選，標普500指數平均回報約10%。當中，除了2000年及2008年的選舉年外，其餘13年選舉年，美股均錄得正回報。他指出，中美貿易戰暫時平息，對股市負面影響減低，對港股也有正面作用，同時恒指市盈率仍處於低水平(約為11.25倍)，而股息率仍達3.5厘，在低息環境可吸引「食息一族」偏向放眼股票市場。

隨著內地後續貨幣寬鬆空間打開，加上整體經濟可望於今年下半年回穩，A股可能出現估值修復式反彈。在中美貿易摩擦下，今年內地經濟的韌性有所體現，同時豬瘟帶動通脹上漲，令貨幣政策的靈活性受到一定限制。隨著物價逐步回穩，內地可實施的貨幣及財政政策仍具一定深度。光大新鴻基預料，上證指數在企業盈利增長觸底回升帶動下，或可挑戰3400點水平。

伍禮賢表示：「相對2019年港股總體處於經濟下行壓力與貨幣政策偏好之間的博弈，2020年港股將進一步受到外圍經濟衰退、地緣政治局勢等不明朗因素影響。惟目前恒生指數相對全球主要股票市場較低的估值、中美貿易談判間斷式的緩沖期，以及市場對未來政策穩定經濟的憧憬，料港股2020年仍存區間獲利機會。」

今年恒指目標3萬點

該行預期2020年恒生指數全年的目標為3萬點；國企指數全年的目標為12000點，而上證綜合指數全年的目標為3400點。風險因素方面，光大新鴻基預期2020年市場將主要聚焦於中美關係發展、環球經濟復蘇，以及企業債務解決等方面。因此，2020年港股仍以受外圍經濟波動影響較小以及行業具防守性的板塊為主調，以及行業前景較佳的板塊。2020年三大投資主題：（1）剛需消費具保障；（2）5G概念迎機遇；（3）物業管理延增長。其中5G概念股會看好中國鐵塔（0788），雖然近期該股在1.6元至1.8元上落，內地仍未正式推出5G計劃，但預約情況理想，相信在計劃正式推出後，中國鐵塔作為市場佔有率最大機站企業會受惠。

藥股短線有炒作

至於近期武漢疫情會否對藥股有利，他認為內地藥價難提價，相信短線有炒作，不過，暫時未會建議長線持有。反而看好中人壽（2628）前景，特別其業績有驚喜，當平保（2318）升至100元時，中人壽股價仍落後，故可以作為其中一隻利市股。