2020年對中國是重大挑戰的一年，要達成「全面建成小康社會」的目標，其中一個重要指標是今年GDP和城鄉居民人均收入要比2010年翻一倍。但經歷去年中美貿易摩擦帶來的外圍不明朗，以及經濟放緩影響到內需不振之下，去年底的中央經濟工作會議，便定調了今年中國經濟工作大方向將是穩字當頭，積極財政政策要大力提質增效，穩健貨幣政策要靈活適度。

不過，去年底財政部舉行的全國財政工作會議，對於2020年財政工作定下「以收定支，量力而行」原則，所謂「以收定支」即是「量入為出」，換句話說今年地方的財政支出要因應收入情況，從嚴控制。雖然官方說法是避免地方濫用財政，但實際上是為了應對過去幾年壓縮財政收入，又要加大支出，造成地方財政入不敷支的問題。

一直以來，地方財政收入來源主要依賴賣地、稅費及發債。在樓市政策及嚴控地產商融資的背景下，過去3年全國賣地收入增幅逐年收窄，去年更可能跌至只有個位數增長；稅費方面，中央近年不斷強調要惠民生，2017年減稅降費規模達到1萬億元（人民幣，下同），到去年更達到超額完成的2.36萬億元。減稅降費和土地市場低迷，給地方財政收入增長帶來挑戰，因此擴大政府債券融資成為保障財政支出的主要渠道，地方專項債的發行規模便由2017年的8000億元增至去年的2.59萬億元，今年更有可能進一步增至3.35萬億元。

但就算擴大發債也難阻地方收入銳減，據已經公布的財政資料，上海、山東、深圳、遼寧及青島去年收入增幅收窄甚至接近零增長，甘肅財政收入更出現按年下滑。收入減少主要是減稅降費造成稅收減少所致。

面對今年要繼續落實和鞏固減稅降費效果的要求，加上經濟增長放緩壓力未減，又要做好包括穩就業的「六穩」工作，以及「精準扶貧奔小康」的目標，今年地方財政支出壓力可說有增無減，因此在財政部的「以收定支」原則下，多個省市對今年的財政預算有所削減，例如上海預算今年財政收入零增長，並要求一般公共支出壓減10%以上；深圳亦表明除了重點民生、安全生產等必要支出外，其他支出亦一律壓減10%。

對於地方一方面要穩住經濟民生，另一方面又要量入為出的兩難情況，京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，考慮到繼續加大力度減稅將會進一步增加財政收支壓力，建議未來應逐步著手落實規範稅費徵管的相關制度，直接減輕財政壓力和間接擴大減稅空間。

興業銀行首席經濟學家魯政委亦指出，2020年要實現小康目標，積極財政政策有需要加力提效，但在財政收支壓力的制約下，減稅降費規模或低於2019年。調整中央與地方稅收分配比例、擴充地方稅稅源等稅制改革，或會是今年財政政策的重點；其中，他指出，去年9月國務院提出了消費稅改革，首先以奢侈品為試點，未來消費稅改革有望進一步擴大，因為一來能夠補充地方政府財源；二來有利於地方政府改善消費環境，提高居民消費增速。另外，增值稅調整是減稅降費重要一環，魯政委認為，今年增值稅率仍有望下調，但幅度或小於2019年。