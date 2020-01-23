【明報專訊】半年內，三大國際評級機構中有兩家把香港主權評級下調，一次是去年9月惠譽，另一次是本周一的穆迪。政府在兩次的回應中，劈頭第一句都是對下調評級的決定「深感失望」。其實，評級機構對港府失望之處，或許就是這句回應。綜觀穆迪整份報告，意外地沒有針對示威者造成的短期損失而作評論，反而着眼於制度本身的問題與政府對事件的反應，而政府的回應卻是千篇一律的不認錯。原來，即使是國際知名的金融機構，也已像普遍香港人一樣，與港府陷入了「雞同鴨講」的溝通死結。

有理由懷疑，「政府發言人」深感失望的，不只是評級機構，還包括財政司長陳茂波。去年9月惠譽降級時，政府的新聞稿是由陳茂波署名回應，今次則是以政府發言人的名義回應。理論上，評級機構作出評級調整前，會與它所評論的對象有充份的溝通。穆迪早在去年9月中已把香港的評級展望調整為「負面」，意味隨時有可能降級，相信在此之後4個月，穆迪與港府進行過長期溝通，而港府負責與評級機構往來的，正是財政司長。

惠譽穆迪關注港能否維護「兩制」

穆迪降級後政府迅速發稿，估計港府逐點回應早已備妥，可能只是把此前與穆迪溝通重點節錄出來。這也是政府「深感失望」的主因，經過一番努力游說後，穆迪仍拒絕做政府的PR，並選擇在港府高官大舉出擊瑞士達沃斯論壇、企圖對外做文宣工作之際，出了這份報告。

作為報告讀者，我也對穆迪深感失望，因為它不敢畫公仔畫出腸。整份報告的精髓，在於「autonomy」一字，中文可理解為「自治」、「自主」。穆迪指出，下調評級的主要因素，是特區政府自治權所受到的制約比想像中嚴重，如果立法、司法或行政的自治權再進一步受制，香港評級會再被下調。可惜，報告點到即止，沒有解釋為何穆迪覺得政府自治權受約制。

惠譽在9月時的報告對這一點闡釋得較為明顯，當時惠譽說「中國內地政府官員在香港事務上採取了自1997年回歸以來最公開的立場」。兩家評級機構的說法其實一致，他們都把焦點放在香港能否維護到「兩制」，而偏偏現時林鄭政府要把「一國」元素加強，這是造成溝通死結的重要原因。

林鄭加強「一國」元素 造成溝通死結

遠在瑞士、沉默了大半年的行政會議成員兼港交所（0388）主席史美倫，彷彿為穆迪的報告下一個註腳，她接受外地媒體訪問時說︰「示威始終是一國兩制下香港的本地事務，相信中央將不會干涉香港局勢。」

沒錯，這就是「自治」的最基本體現。5年前發表過「黑人論」的史美倫，難得今次如此清晰。這句說話是她本人「爆肚」抑或是政府有意安排？希望不要等到下一家評級機構降級時才有答案。

[李曉佳 財經澡堂]

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