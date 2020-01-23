港鐵（0066）宣布，自3月2日起委任蔡少綿為公司事務總監及執行總監會成員。她亦將於同日起獲委任為企業責任委員會成員。作為公司事務總監，蔡少綿將負責監督與港鐵持份者聯繫的活動、對外傳訊及企業責任方面的工作。

該公布指，現年49歲的蔡少綿於公共事務及傳訊、與公眾聯繫及新聞工作等範疇擁有豐富經驗。蔡少綿於1992年開展事業並任職南華早報記者，在1998年至2004年期間加入政府政務主任職系，職務涉及多個政策局，到2004年再次加入南早出任中國新聞編輯，其後躍升為總採訪主任。她於2007年轉任香港迪士尼政府事務總監，於2008年離任後，獲政府委任為環境局局長政治助理直到2012年，隨後再次加入香港迪士尼，在2013年至2020年1月期間擔任傳訊及公共事務副總裁。蔡女士現為願望成真基金公司主席，她亦曾任香港遊樂園及景點協會主席及大嶼山發展聯盟副主席。

蔡少綿持有浸會大學社會科學（傳理系）學士學位，並獲英國倫敦政治經濟學院國際關係碩士學位，以及持有香港大學佛學研究文學碩士學位。她已與港鐵訂立一份為期三年的服務協議，任期自2020年3月2日起生效。其服務協議上註明的酬金為每年414萬元，該金額並未包括酌情發放的非固定酬金。此外，她將有資格獲得酌情發放與表現掛鈎的非固定酬金，亦將有資格參與公司的股份奬勵計劃。

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