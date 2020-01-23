年近歲晚，農曆新年期間，同事行家見面時，少不免寒喧一番，再說幾句恭喜祝賀說話。金融人一向最迷信，「新年快樂」的「樂」與「落」同音，為免觸犯到別人對跌市的忌諱，還是可免則免。與金錢相關的祝賀語，例如財源廣進、盤滿砵滿等，廣受中環人歡迎；不過要在鼠年發財，似乎不是件易事，而且剛剛過年，可能就要破大財，所說的，是今年遲來的稅單，第一期交稅死線，恰巧是一至三月。負債過年，可不是件令人寬心的事。

財爺去年年中加碼派糖，將薪俸稅的退稅幅度上調至百分百，由於草案需時在立法會通過，弄得本財政年度發出稅單的時間大大延遲。「綠免炸彈」的延期，「有辣有唔辣」，打工仔暫緩了銀根短缺的問題，卻是治標不治本，因為稅始終都要交，而且籌措時間比往年更少。若定力稍低，在經歷聖誕及新年等消費旺季期間，沒有為交稅預留資金，則只是將痛苦延長。

銀行的稅貸業務也因稅單遲發而備受影響，倒不是擔心稅貸借不出，而是究竟何時去借，從而影響到銀行何時作Marketing宣傳。如根據往年的Schedule，銀行一般在10月左右就會開始宣傳稅貸，有些Media Buy更不是說延期就可以延期；但今年若果10月、11月就推出稅貸宣傳，幾乎等同倒錢落海，完全命中不到目標客戶。延長稅貸宣傳及優惠，是銀行保住市場佔有率的唯一方法，但延長宣傳等同增加成本，而且稅單聽說派到二月仍未派完，宣傳期不知何時了。對於本身Profit Margin已頗Thin的貸款業務來說，利潤率進一步被蠶食，等同被稅局「玩死」。

對於我們這些蟻民來說，今年更可說是歷年來，最不想交稅的一年，先不說政府施政不善，導致民怨四起；單是近期政府為了平息民怨而再派糖，但派得來又命不中最需要的目標群，財政儲備用不得其所，已經令納稅人更不想交稅。看看近期政府公布的所謂新紓困措施，花幾億幫助基層睇電視，不痛不癢，更惹來間接利益輸送的嫌疑 ---- 想更多人觀看到撐政府的大台新聞。2元乘車優惠下調至60歲，有，不會很高興；無，也覺得無甚所謂；但錢，卻如流水般花掉。至於逐步提升法定假日數與公眾假期看齊，更明顯是打壓商人、討好基層的招數。這建議少說也說了十多二十年，政府一直說不可行，但突然間又甚麼都可以，卻似乎連商界也沒有去諮詢。這若不是因反送中得罪市民而急於施恩去撫平民怨？試問誰會相信。

至於中產，從來都是交稅最多的一群，但亦是受惠最少的一群，「新十招」對中產隻字不提，若中產剛好是僱主，更反需增加營運成本；不過政府似乎仍未察覺到中產的不滿，更想在中產身上再開多刀。就在財爺波叔最新的網誌，竟然說「新十招」將增加約100億元的經常性開支，但最重點的一句，卻是為了騰出資源推行這些新招，將會在有需要時，對過往幾年都有推出的一次性措施作出調整，當中包括：退稅、寬免差餉、豁免商業登記費等！全部都是中產僅有可受惠的措施！

作為中產，對政府早已沒期望，退稅、寬免差餉，以及隔幾年才有一次的電費補貼，是中產的苦中一點甜，但政府連這幾粒小糖果也不放過，想從中產的口中轉送到基層、甚至大部分都是新移民的口裡。對，中產或許有較高財政能力，對政府派糖的需求較低，但卻不代表沒有訴求、沒有不滿。中產一樣要努力工作，才能賺取到中產的收入。世人常常有一個錯誤的概念，就是覺得中產賺得多，應該要拿多些錢出來幫助基層；但別忘記，中產每年交稅多、糖拿得少，已經完全履行了中產的稅務責任，亦反映政府對不同入息組別的政策傾斜。賺得多不等同要和別人「分身家」，否則那是民粹、是共產，而且是民革前「三面紅旗」、「人民工社」式的共產，試問大家是否想「攬炒」，回歸到那個時代的共產？

正正由於政府民望的不振，中產、商人才更受害。為了轉移視線，大黨去年突然倡議動用《土地收回條例》，於是地產商如交「投名狀」般，紛紛舉手捐地，最起碼也借出土地興建過渡性房屋。你說這些地產商是心甘情願捐地、借地嗎？肯定不是，否則地產及建造界立會議員石禮謙也不用充當「大孖沙」的爛頭卒，公開指摘政府因民望低而「打地產商」，製造矛盾。當然石議員的抨擊，在中央加持林鄭後已即時無效，大地產商亦紛紛投誠。始終「執輸行頭，慘過敗家」，若地產商太遲表態、沒有保持隊形一致，有心人銘記在心，將來秋後算帳，商家資產隨時「嘔凸」，到時就不是單靠捐地、借地就能解決。

然而，地產商受惠政府政策，高地價、高樓價令地產商的身家水漲船高，要去進貢、去投誠，也是心甘命抵，但普通的中產呢？他們又受過政府甚麼恩惠？沒奢求過派更多的糖，也沒去妒忌過基層派糖年年增，只希望能有合理、稍有幫助的措施，願望已卑微得不能再卑；但波叔的言論，似乎正為減少對中產的優惠措施先行「吹風」。可以想像，政府民望越低，派糖將會越多，財政儲備不夠，中產的受惠將會越來越少。

豬去鼠來，在林鄭班底治下的香港會更好嗎？相信沒有人會心存寄望。政府財政操作技藝低劣，一個說話陰聲細氣、一副「吹我唔脹」咀臉的財爺，難度你覺得他有足夠的能力，去確保「歲稅平安」嗎？別妄想吧！

羅仕揚

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