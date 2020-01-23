金管局公布，去年外匯基金投資收入為2472億元，按年大增21.7倍，亦是繼2017年後歷來第二多。

第四季的投資收入為453億元，按季增93%，按年扭虧為盈。單計第四季，香港股票賺141億元，其他股票賺306億元，債券賺81億元，外匯資產的估值下跌75億元。

全年計，香港股票賺221億元，其他股票勁賺1003億元，按年均轉虧為盈。今年股債雙勝，債券組合全年膁1144億元，按年增99%，其他投資為234億元，但第四季的其他投資未入帳。而外匯資產的估值全年跌130億元。

環球央行放水，去年股債兩旺，外匯基金去年錄得2472億元投資收益，為歷來第二高。金管局總裁余偉文表示，環球金融市場在2019年雖然受到全球經濟增長放緩及中美貿易衝突所因擾，但主要央行採取寬鬆貨幣政策，令股債市得到支持。

展望來年，余偉文指，環球經濟似乎有回穩跡象，但隱憂仍然存在，中美後續的貿易談判進展，英國脫歐如何落實，以及中東不斷演變的局勢，都有可能左右市場氣氛。

他指出，去年股市上升主要是受惠於充裕的流動性，而不是企業盈利及宏觀經濟等因素。現在不同市場的資產估值已達較高水平，若基本全球經濟未見明顯反彈，市場是否能維持上升動力實屬疑問。

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