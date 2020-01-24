武漢肺炎持續，港股續跌，即使今日繼續缺乏北水，但恒指成交連續第十日逾千億。恒指低開231點後，最多曾挫634點，低見27706.37點，是去年12月19日27675.24點後最低。恒指收市跌431點或1.52%，報27909點，成交金額1187億元，較上日增加16.96%；國指跌222點或1.99%，報10952點。

藍籌僅恒安（1044）逆市上升，收市升1.49%，報61.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點。

聯通（0762）料去年盈利升約一成，低過市場預期，收市跌5.6%，報6.74元，是跌幅最大的藍籌。

受到大股東Naspers變相減持影響，騰訊（0700）跌1.38%，收報385.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

武漢封城引發武漢居民大逃亡，疫情隨時大范圍爆發，相關股份未因封城而上升，續急跌。

三隻內地航空股皆跌，國航（0753）收報6.71元，跌3.59%；南航（1055）收報4.65元，跌3.53%；東航（0670）收報3.77元，跌2.58%。國泰（0293）亦跌2.12%，收報10.14元。

油價亦因憂慮經濟增長受疫情拖累而下跌。紐約期油報55.79元，跌1.67%；布蘭特期油報62.37元，跌1.33%。油股方面，中海油（0883）跌2.55%，收報13元；中石油（0857）跌2.36%，收報3.73元；中石化（0386）跌1.97%，收報4.48元。

澳門取消活動，濠賭股續挫。新濠國際發展（0200）收報18.5元，跌5.71%；美高梅中國（2282）收報12.38元，跌5.06%；澳博控股（0880）收報9.15元，跌4.49%；永利澳門（1128）收報18.16元，跌2.99%；銀河娛樂（0027）收報55.6元，跌3.47%；金沙中國（1928）收報40.8元，跌2.74%。

藥品股方面，中生製藥（1177）收報11.56元，跌4.62%；石藥集團（1093）收報18.92元，跌2.87%；國藥控股（1099）收報27.5元，跌1.61%；中國中藥（0570）收報3.93元，跌3.91%；同仁堂國藥（3613）收報12.18元，跌4.84%；白雲山（0874）收報27.35元，跌4.2%；山東新華製藥股份（0719）收報3.93元，跌6.43%。

港股跌勢全面，全市有1545隻股份下跌，只有373隻上升，多個早前熱炒的板塊仍然下跌美團（3690）收報102.6元，跌5.26%；小米（1810）收報13.28元，跌4.46%z；平安好醫生（1833）收報71.6元，跌4.28%；盈健醫療（1419）收報1.37元，跌8.67%；楓葉教育（1317）收報2.89元，跌6.17%；旭輝（0884）收報5.8元，跌5.69%；李寧（2331）收報25.25元，跌5.78%；時代鄰里（9928）收報5.28元，跌6.05%。

其他報道：

【武漢肺炎】人幣跌穿6.92關口 專家料春節前後離岸價難破7

【武漢肺炎】外資淨沽出A股117億人幣 歷來次多

【武漢肺炎】傳國泰明起停飛武漢

【A股收市】豬年最後一個交易日 滬指3000點不保

【有片：選股王】市況感覺是大舉離場 想趁低吸可考慮安踏

【出售股份】騰訊大股東Naspers變相減持

【跌落神壇】鼎益豐主席隋廣義辭任 股價現挫9成

【考慮放寬】中證監方星海：考慮提高外資對中國上市公司持股上限

【武漢肺炎】傳港龍有空中服務員飛武漢後發燒 港龍：並無此事