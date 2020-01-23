恒指跌468點，收報27872點，成交金額574億元。疫情消息愈來愈令人害怕，武漢市宣布封城，公共交通全面停頓，並要求民眾盡量不外出。此舉等於全城隔離，大家自然會想究竟當地疫情有多嚴重，會否受感染人數已過千、甚至數以萬計。恒指初段低開低走，但仍能在28000點附近爭持，臨近中午跌勢加劇，期指率先擊穿本周低位。

今早市況的感覺是大舉離場。高升的科技股遭遇沉重沽壓，美團（3690）下試百元關口，小米（1810）昨日急升後大跌6%，全市下跌股份過千隻。走勢上，只要小數股份能守住本周低位，投資者都決心持現過年。由於北水將持續暫停，到1月31日才恢復，這段期間恒指有機會進一步下試27700/27200點支持位。

若希望後市趁低吸納可考慮安踏（2020）。若疫情持續民眾無法外出，安踏作為零售股定必受到影響，但集團股價相對平穩，去年大升過後，10月至今仍維持圶70元至80元水平上落，近日受疫情影響而調整，也未有離開這個區間，持貨者對於前景都比較有信心，不輕言沽貨。

以圖論勢，安踏昨日開市創本周低位72.35元，最終破腳穿頭呈大陽燭，今早回落但仍守20天線和昨日低位，表現偏穩。現價不宜貿然入市，惟當安踏股價也異動向下，則是難得的趁低收集機會，可考慮在70元附近小注。

張兆聰

明報首席評論員