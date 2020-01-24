武漢疫情擴散，武漢封城，香港、澳門確診個案亦上升，恒指半日曾挫498點，低見27842.68元，是2019年12月24日27792.66元後最低。半日收市跌468點或1.65%，報27872點，成交金額574億元；國指跌231點或2.08%，報10942點。

友邦（1299）無升跌，收報83元，是唯一一隻無跌的藍籌，其餘49隻均下跌，中生製藥（1177）跌5.12%，收報11.5元，是跌幅最大的藍籌。

受到大股東Naspers變相減持影響，騰訊（0700）跌1.94%，收報383.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低60點。

武漢疫情擴散，航空股下跌，國航（0753）收報6.74元，跌3.16%；南航（1055）收報4.69元，跌2.7%；東航（0670）收報3.74元，跌3.36%；國泰（0293）收報10.12元，跌2.32%。油價亦受到疫情拖累，因市場憂慮經濟放緩。紐約期油收報55.87元，跌1.53%；布蘭特期油收報62.41元，跌1.27%。

濠賭股續跌，新濠國際發展（0200）收報18.64元，跌4.99%；美高梅中國（2282）收報12.42元，跌4.75%；澳博控股（0880）收報9.22元，跌3.76%；永利澳門收報18.1元，跌3.31%；銀河娛樂（0027）收報55.6元，跌3.47%；金沙中國（1928）收報40.3元，跌3.93%。

昨日宣布旗下美團外賣發布應急響應措施，表示已成立疫情防控專項小組，制定應急預案的美團（3690），股價急挫，收報100.6元，跌7.11%。

憂慮銷情，內房下跌，合景泰富（1813）收報10.58元，跌6.54%；奧園（3883）收報11.24元，跌5.7%；世茂房地產（0813）收報27.45元，跌5.67%。

物管股亦下跌，新城悅（1755）收報13.58元，跌7.37%；奧園健康（3662）收報6.11元，跌6.43%；雅生活服務（3319）收報28.05元，跌7.43%；碧桂園服務（6098）收報26.6元，跌5.51%；時代鄰里（9928）收報5.26元，跌6.41%；鑫苑服務（1895）收報1.4元，跌6.04%。

教育股亦急跌，卓越教育集團（3978）收報4.12元，跌7.83%；新高教（2001）收報2.77元，跌6.1%；楓葉教育（1317）收報2.92元，跌5.19%。

藥股個別發展，中生製藥（1177）收報11.5元，跌5.12%；石藥集團（1093）收報18.84元，跌3.29%；國藥控股（1099）收報27.65元，跌1.07%；康哲藥業（0867）收報11.7元，跌2.82%；中國中藥（0570）收報3.87元，跌5.38%；白雲山（0874）收報27.65元，跌3.15%。逆市上升的則有，石四藥集團（2005）收報7.45元，升0.13%；華潤醫藥（3320）收報7.96元，升3.38%。

早前炒藥股亦上升的醫療服務相關股亦上升，平安好醫生（1833）收報70.5元，跌5.75%；盈健醫療（1419）收報1.4元，跌6.67%。

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