武漢肺炎疫情擴散，武漢封城，憂慮香港受疫情影響，恒指今早低開231點或0.82%，報28109點，成交金額30億元；國指今早低開118點或1.06%，報11056點。

友邦（1299）升1.02%，報83.85元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；中海油（0883）跌2.85%，報12.96元，是跌幅最大的藍籌；建行（0939）跌1.08%，報6.44元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

武漢肺炎疫情擴散，航空股下跌。國航（0753）開市報6.9元，跌0.86%；南航（1055）開市報4.77元，跌1.04%；東航（0670）開市報3.84元，跌0.78%；國泰（0293）開市報10.36元，無升跌；油價方面，紐約期油開市報56.11元，跌1.11%；布蘭特期油開市報62.68元，跌0.84%。

濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）開市報19.2元，跌2.14%；美高梅中國（2282）開市報12.8元，跌1.84%；澳博控股（0880）開市報9.36元，跌2.3%；永利澳門開市報18.6元，跌0.64%；銀河娛樂（0027）開市報56.45元，跌2%；金沙中國（1928）開市報41.35元，跌1.43%。

藥品股方面，中生製藥（1177）開市報12元，跌0.99%；石藥集團（1093）開市報19.64元，升0.82%；華潤醫藥（3320）開市報7.8元，升1.3%；國藥控股（1099）開市報27.5元，跌1.61%；中國中藥（0570）開市報4.08元，跌0.24%；白雲山（0874）開市報28.6元，升0.18%；同仁堂科技（1666）開市報8.5元，升3.16%。

中國聯通（0762）預計2019年淨利潤預計約113億元人民幣，按年增長約11%，開市跌1.26%，報7.05元。

港鐵（0066）公布12月乘客量資料，港鐵本地服務每月總量為1.23億人次，按月升11.6%，連升2個月，對比去年相期則跌15.6%。

洛陽鉬業（3993）發盈警，預計2019年純利按年減少56.86%到63.33%，降至17億至20億元人民幣。開市報3.23元，跌4.4%。

中國鼎益豐（0612）獲證監批准復牌，開市大跌67.7%，報7.45元。

其他報道：

【開市焦點】港股ADR跌176點 留意武漢肺炎相關股

【盈警】洛陽鉬業：料純利大減56%到63%

【歐美戰報】武漢肺炎擴散憂影響經濟 道指倒跌9點