恒指昨升355點，收報28,341點，成交金額1014億元。港股急跌後反彈，科技股強勢，小米（1810）抽升9%再創近期新高，而濠賭股、航空股也小幅回升。市場走勢和氛圍好轉了一些，但急挫過後出現反彈是意料之中，反彈過後的走勢才是重點。執筆時香港出現首宗武漢肺炎呈陽性病例，夜期又曾跌逾百點，短線不要輕言追漲殺跌。昨日市况可見資金繼續一面倒傾向科技、5G、手機設備及晶片板塊，能成功收復失地的股份，會是入市首選。

全國多個省市已出現武漢肺炎確診個案，港澳亦失守。香港確診病人是經高鐵入境，澳門病例更曾於酒店賭場逗留多時，出現社區爆發的機會頗高。德國哥廷根大學教授于曉華根據SARS爆發數據建立模型，推斷今次疫情由發現首例（12月8日）後的50天左右開始集中爆發（即1月20日左右），90天左右達到高峰（約為3月上旬），4個月左右就接近尾聲（4月上旬）。新型肺炎至今的發展也跟SARS頗為相似，爆發後官方的不作為或隱瞞疫情，加上感染後有潛伏期，受感染者四處播毒。及後中央動真格控制疫情，每發現個案立即隔離，初時因進入社區爆發階段，情况進一步惡化，但一段時間後病源逐漸減少，疫情將開始受控。

疫情下春節消費恐欠佳 大市或震盪

昨日投資者情緒好轉，一來是急挫後反彈，二來市場也知道疫情不會持久，特別是中央已全力控制疫情，進取者已偷步入市。但假如中港澳開始大規模爆發，而春節期間消費、電影票房等又受到影響而表現欠佳，屆時大市必定會有震盪。從傳統行業、大市角度來看，急跌後反彈便高追，值博率一般。

但今天的中港股跟2003年還是有很大分別，尤其是當年尚未有科網、手機等板塊，這些理應不受影響，但周二卻大跌。由於跌幅頗大影響了技術走勢，筆者原以為會令投資者轉趨審慎，結果卻只是另一個買入點。特別是一些能突破近期高位的股份，如小米、中芯（0981）等，在長假期臨近而市况又未明，資金仍爭相高追；一旦市况回穩的話，買盤勢將更強，後市可看高一線。這不是說要勇於高追，但波動市中的強勢股，後市往往都能跑贏不少，假如股價能稍為調整就會是好的入市機會。

5G勢帶動ARPU 中移動強勢

昨日全城焦點都放在小米之上，但有另一隻很強勢的藍籌股亦值得留意，就是中移動（0941）。中資電訊股多年來都是藍燈籠，中央一句提速降費就玩完。只要炒到他們，大市勢必見頂。周一中移動獲大摩上調投資評級至「增持」，目標價85元，當日股價大幅高開後低走，恒指翌日大瀉800點，中移動股價也跟隨大市下挫。正當筆者認為再次出現藍燈籠的佐證時，中移動昨又大漲3.7%，幾乎回到周一的開市高位70元，收市價計更是向上突破（見圖）。

大摩將中移動評級連升兩級的理據是，根據現有的5G收費計劃，由4G走向5G可拉高ARPU達20%，即使客戶以較預期更緩慢的速度轉用5G，對ARPU的拉升作用也有10%。大摩又認為，當年由3G轉向4G時，因競爭激烈導致行業上升周期僅有約一年時間，但現時全球流動通訊業的價格競爭已相當理性，5G的投資回報料較預期為高。一方面，5厘的股息率限制下跌風險，但盈利改善則未於股價反映。筆者認為，最重要是股價走勢對辦，跌市時難免受壓，但很快收復失地，最終ARPU能否上升是之後的事，但當前股價強勢是事實，可以留意。

[張兆聰 還看今朝]