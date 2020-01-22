中環友今日行過IFC，分分鐘收封小利是。友邦嘉年華今日中午，在連接中環碼頭的天橋向公眾派發嘉年華門票，附加摩天輪門票各一張，門票有效期至1月31日為止。計番門票價格，呢度夾埋價值150元。另外購買歐陸雜技團門票就有買一送一優惠。

今年警民衝突未止，社會氣氛欠佳，嘉年華今年宣傳好似都低調咗唔少。問及是否因為入場人數未如理想，因此派飛吸客，嘉年華回覆，佢哋每年於農曆新年前都派發嘉年華和摩天輪門票，以祝賀香港大眾，及期待更多朋友有機會和摯愛到嘉年華和摩天輪過一個快樂新年。今年的門票會派發到年初一（25日），除了IFC天橋也會在其他地方派飛，如果好彩，話唔定都會攞到。

門票包埋10個代幣，如果玩最刺激的Mach 5同Inversion，每次要6個代幣，其他機動游戲每次就要3至5個代幣。不過，如果想全部用來玩攤位遊戲，贏公仔氹下女朋友，都夠玩5次。

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