李嘉誠旗下和黃醫藥成功研究出針對治療晚期「胰腺神經內分泌瘤（PNET）」的藥物，未來可令病人可以免於像「蘋果教主」喬布斯（Steve Jobs）一樣慘受病魔折磨！

這款藥物名為「索凡替尼（Surufatinib）」，研發進度成果勝預期，可以提早「交卷」。以目前來說，針對PNET的治療之中，治療方法非常有限，今次成功，意味可將索凡替尼帶給更多有需要的患者。而該藥物針對的「晚期」狀況，即是指第3期、第4期（至於「末期」是第4期）。

事實上，和黃醫業的核心技術「腫瘤治療」，亦即抗癌。旗下抗癌藥產品管線，共有八個腫瘤治療臨床候選藥物，除了今次的「索凡替尼」，還包括靶向治療藥物「愛優特（Elunate）」和「沃利替尼(savolitinib)」，同樣是和黃醫藥的皇牌產品。

醫學知識實在太深奧，要深入淺出，實在感到吃力，倒不如說一些相關資本市場的東西。不得不提的是，在美國掛牌的和黃醫藥股價理所當然受好消息刺激而上升，而這隻黃醫藥，去年4月更有消息指出，擬在香港上市，惟最終於6月又有知情人士指出，這隻由長和（0001）持股60.2%的和黃醫藥，卻擬因市況不明朗推遲在港上市計劃。

該公司原計劃在6月招股，擬出售舊股集資5億美元（約39億港元），把持股比例降由60.2%至50%以下，但最終卻決定推遲上市，市場人士相信與香港的「反送中」事件有關。

之後就是一些「索凡替尼」概念股，除了有理所當然的長江生命科技（0775），還有在今年1月宣佈與和黃醫藥在中國啟動腫瘤聯合療法二期臨床試驗的君實生物（1877），以及同樣有研究胰腺神經內分泌瘤的是石藥（1093），但石藥所針對的是轉移性高分化進展期的成年患者，與和黃醫藥所研發的「索凡替尼」藥效差別甚大。

而根據網上資料，一共有15隻在研藥品針對PNET，競爭算得上比較大，成敗雖未可預料，但以李嘉誠的眼光，絕對有一定保證吧。

大灣區國舅

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