金管局與泰國中央銀行，今日公布央行數碼貨幣（CBDC）聯合研究計劃「Inthanon-LionRock」研究報告。

雙方於2019年5月12日簽署並交換《諒解備忘錄》後，進行CBDC的研究，項目下開發的泰銖港幣跨境走廊網絡原型，使香港和泰國的參與銀行能以點對點方式進行資金轉撥和外匯交易，有助於減少多層結算程序。利用智能合約的特點，跨境資金轉撥發能實時完成，並實現外匯交易同步交收。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，目前研究完成概念認證階段，下一步將從兩地貿易交易中選取數據，了解資金如何進行調撥，將很快進行，預計需要大半年進行。兩地仍進一步了解技術、管理、法規等問題，沒有推出的時間表，也不確定是否一定推出。不過成功推出，將可減省兩地跨境匯款的中間人，降低成本和時間。

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