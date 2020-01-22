武漢肺炎來勢凶凶，迄今已導致9人死亡，世界各地陸續發現病例。《彭博》報道，為防範武漢肺炎，匯控等多間中外企業紛紛限制到武漢的行程，或放棄長期以來的公司傳統活動，以應對日益擴大的疫情。

報道指，包括匯豐、騰訊及中信證券等在內，多間中外企業正在限制非必要的武漢行程。匯豐發言人指，沒有限制員工前往武漢，如有工作需要員工仍然可以前往當地，但必需注意安全。發言人強調，正密切留意有關情況，並指該行一向重視員工及客戶的福祉，並已加強分行和辦公室的清潔措施。員工如感到不適，應留在家中休息， 並盡快求醫。

彭博又引述消息人士透露，高盛建議延後非必要前往武漢的行程。

除外資企業，多間中國企業亦採取了防範措施。此前，騰訊已在微信公眾號宣布，取消2月1日（初八）於深圳總部辦公室的現場派利是活動，為集團近廿年來首次。雖然騰訊並沒有提及取消派利是的具體原因，但有提醒員工在公眾假期中要注意健康，料取消活動與防疫工作有關。

另外，中國人壽（2628）北京辦事處則暫停前往武漢的商務行程，避免接近武漢100公里內的範圍，曾經前往或接近武漢的員工，應遠離工作7日後才返回辦公室。騰訊、中信和中人壽皆沒有核實彭博的查詢。

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