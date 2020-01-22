澳門確診首宗武漢肺炎案例，瑞銀發表報告指，這無可避免為濠賭股近期構成不良影響，但是該行認為，因為整個行業股份今年預估的企業相對除息稅、折舊及攤銷前盈利倍數只有12倍，相比歷史水平12.5倍尚有空間，加上越來越傾向具增長潛力的中場發展，配合往來珠海拱北及橫琴的鐵路開通，業界未來有新增供應，及中場客個人財務狀況改善令旅遊意欲保持，因此仍看好濠賭股。

瑞銀稱，未來兩年會有上葡京1900間客房、銀河三期1500間客房及金沙倫敦人1300間客房推出，有望推動中場業務增長。其更將澳門博彩（0880）的評級由原來「中性」提高至「買入」。

摩根大通的報告則指，澳門確診武漢肺炎的案例，在時間上鄰近傳統農曆新年旺季，不太好彩，目前只能觀望事態的影響。但是到目前為止，該行未有聽聞過當地酒店及貴賓廳方面有人客取消預訂。有別於2003年沙士爆發源頭源自廣東，並且早於首家新賭牌賭場開業發生病患，又未見當前澳門力阻遊客訪澳，因此今次武漢肺炎爆發與早年沙士爆發不可比。

記者：陳偉燊

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