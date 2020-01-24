經過昨日急挫後，恒指今日反彈，高開131點後，最多曾升408點見28393點，收市升355點或1.27%，報28341點，仍收於10天線(28687.46點)及20天線(28450.55點)之下，成交金額1014億元，較上日減少23.6%，連續第9日成交逾千億；國指升204點或1.86%，報11174點。

恒指反彈，50隻藍籌股中，42隻上升，6隻向下，2隻不變。舜宇（2382）升5.01%，收報144.6元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌0.96%，收報82.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。中移動（0941）升3.66%，收報69.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點。

武漢肺炎持續擴散，藥股反彈，華潤醫藥（3320）收報7.7元，升9.22%；中生製藥（1177）收報12.12元，升1.51%；石藥集團（1093）收報19.48元，升2.53%；東陽光藥（1558）收報50.75元，升7.98%；同仁堂國藥（3613）收報12.8元，升0.63%；白雲山（0874）收報28.55元，升2.7%；同仁堂科技（1666）收報8.24元，升2.11%。不過，中國中藥（0570）收報4.09元，跌3.08%。

航空股亦反彈，國航（0753）收報6.96元，升2.2%；南航（1055）收報4.82元，升1.69%；東航（0670）收報3.87元，升2.93%。國泰（0293）公布豁免武漢航班重新訂位、更改航點及退票之費用，收報10.36元，跌0.19%。紐約期油收報57.93元，跌0.77%。

澳門公布有一名女子確診感染武漢肺炎，濠賭股未受太大影響，新濠國際發展（0200）收報19.62元，跌0.91%；美高梅中國（2282）收報13.04元，升0.77%；澳博控股（0880）收報9.58元，升1.81%；永利澳門收報18.72元，升0.54%；銀河娛樂（0027）收報57.6元，升1.5%；金沙中國（1928）收報41.95元，升2.32%。

早前熱炒的物管、內房、體育用品股亦反彈。保利物業（6049）收報57.75元，升5.29%；永升生活服務（1995）收報6.9元，升5.18%；獲券商唱好的安踏（2020）收報76.7元，升5.07%；李寧（2331）亦升3.88%，收報26.8元；非藍籌內房龍光地產（3380）收報13.52元，升5.13%；世茂房地產（0813）收報29.1元，升3.74%。

電視廣播（0511）（TVB）中午收市後宣布，陳國強辭任董事局主席及非執董職務，下月4日生效，同時作為Young Lion股東之間建議股權重組的一部份，陳國強已就出售其Young Lion股份簽署有條件買賣協議，不過這項協議須獲得通訊事務管理局的批准。如果獲批准並完成交易，陳國強將不再持有TVB任何股份。電視廣播收報12.6元，升6.06%。

美團外賣下架野味相關商品及商戶，美團（3960）收報108.3元，升2.36%。

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