友邦香港公布「AIA理想退休生活調查」第11期結果，調查訪問1035名市民，年齡介18至65歲，80%由網上調查，20%是街訪。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，結果顯示受訪者會在48歲開始部署退休，而退休計劃金額上期調查低8%至5289港元，但由於調查每次非同一批受訪者，所以未能得出真正削減原因。該項調查的受訪者認為退休需要339萬港元，而退休年齡為61歲。其中有46%未有明確退休儲蓄或投資計劃，而且18至24歲受訪者中，有69%受訪者未有退休儲蓄計劃。

唯上年政府推出「扣稅三寶」，約50%受訪者認為扣稅產品吸引，並會考慮投保該類產品，唯三月才是最後限期，故現時未有行動。而根據友邦數據截止2019年年底，投保強積金可扣稅自願性供款(TVC)計劃主要是30至59歲人士，自願醫保(VHIS)投保人年齡則為30至54歲，主要是選擇靈活計劃為主。合資格延期年金保單(QDAP)則30至54歲的投保者為主。

記者：龍彩霞

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