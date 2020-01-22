國家主席習近平針對武漢肺炎疫情作出指示後，肺炎疫情迅速擴散，A股當中的醫藥板塊亦因此爆升，其中又以與肺炎相關的概念股最受追捧，多隻概念股升停牌。不過昨晚，不少概念股紛紛公告澄清業務與肺炎抗疫無關，似乎是避免被指發「肺炎財」。

肺炎概念股主要有兩大類，一類是涉及口罩產銷，另一類是醫藥疫苗。其中，東北製藥與海王生物昨晚均公告表示，目前暫無特定針對武漢肺炎病毒的產品研發和生產。生產感冒藥的江蘇吳中亦表示，公司的產品尚無證據表明對武漢肺炎有療效。連續兩日升20.75%的神奇製藥也發布公告，表示股票交易出現異常波動．公司產品主要涉及涉及腫瘤、感冒止咳、心腦血管及婦科等，未與肺炎有關。

此外，因為2003年非典時曾經生產口罩產品而被視為口罩概念股的龍頭股份也出通告，表明自2003年之後已再沒生產口罩產品，更沒有生產口罩許可證，市面傳言內容不實，誤導投資者。至於從事生產纖維的江南高纖亦表示，公司主要產品復合短纖維不直接用於口罩，疫情不會對公司經營業績產生重大影響。另一間生產空氣濾材，連續兩日升停牌的泰達股份，就在回應媒體時澄清，公司生產的空氣濾材是按PM2.5口罩行業標準制定，但能否用於醫護口罩，目前沒有準確答案。

還有一些雖然與肺炎概念相關，但關係沒有市傳那麼深的公司亦要公告撇清關係。同樣兩日升停牌的振德醫療強調，雖然公司有生產口罩等防護產品，但佔主營業務收入只有4%左右，比重甚低。而曾經公告已開發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，以及冠狀病毒通用型核酸檢測試劑盒的碩世生物，昨日也要發聲明，重申公司的新產品僅用於對新型冠狀病毒及其他冠狀病毒的檢測，不用於治療，且僅為科研類產品，不會對收入及利潤產生影響，也不構成新業務，暗示炒作者別自作多情。