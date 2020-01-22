港股跌勢喘定反彈，恒指高開131點後曾經倒跌，但很快回升，早市最多升270點，高見28256點回順，半日收報28210點，升225點或0.81%；國指升1.37%。大市半日成交545億元。

科技股做好，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升3、4%；小米（1810）升逾半成。汽車、內股有反彈，比亞迪（1211）升近半成，融創（1918）升近3%。另有個別醫藥股向好。不過，濠賭、本地地產股繼續受壓，銀娛（0027）、新地（0016）跌約1%。

大市反彈，惟短線料會繼續受到新型肺炎消息波動，入市以低吸及作中線部署，如建材股。聯塑（2128）的調整持續，但業務基本面穩定可以留意。聯塑於內地擁有良好分銷網絡，在市場具領導地位，據券商花旗報告引述公司管理層表示，公司的市佔率有望加快，目標在未來5年達25至30%。

花旗並認為，公司去年業績或超預期，並有機會派發特別息慶祝上市10周年，成為催化劑。該行並把目標聯塑上調至15.5元。股價方面，聯塑周一創11.5元新高回調，料於短線上升軌及20天線附近約10.5元有支持。倘若低收9.9元則先行止蝕。

劉思明

明報投資版資深評論員