渣打香港今發布2019財富預期報告，發現有59%受訪港人傾向將資金投放於傳統的儲蓄戶口，當中以月入介乎2萬元至73883元的新晉富裕族（69%）最為明顯；投放在定期儲蓄及股票市場，則分別為45%及47%。

渣打香港於去年7月至8月，調查全球十個地區（亞洲、中東及非洲）的1萬名新晉富裕族、富裕族（月入73884元或以上）及高淨值人士（資產淨值100萬美元），當中包括951名年齡介乎25至60歲的港人，以了解其儲蓄及投資習慣。

調查又發現，只有31%受訪港人的財富預期可達到退休生活所需的一半，低於所有受訪市場的平均水平（44%），僅足夠支撐其退休後的10至15年生活；28%受訪港人的財富預期理想退休生活所需有八成或以上差距。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，港人在投資取態上傾向保守，又指港人的平均財富管理預期達到249.7萬美元（約1940萬港元），為全球受訪市場中最高及較平均數高出一倍，認為僅靠強積金及儲蓄未必足夠退休。

他預計，全球低息環境仍會持續，認為股票市場的整體回報，將較定期儲存款及儲蓄更加優勝，建議港人在投資上可以更進取，但今年市況相對較波動，認為下階段可留意企業盈利及各地貨幣刺激政策，看好內地消費及國際金融板塊。

提到今年強積金預期表現，渣打香港投資管理投資顧問及強積金服務主管鄭浩洋表示，預計今年市況波動，建議投資者可分散投資如扣稅退休金、年金等，並適時調整強積金投資策略，同時須定時查閱供款資料及帳戶情況。

記者：溫藹紅

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