電視廣播（0511）（TVB）中午收市後宣布，陳國強辭任董事局主席及非執董職務，下月4日生效，同時作為Young Lion股東之間建議股權重組的一部份，陳國強已就出售其Young Lion股份簽署有條件買賣協議，不過這項協議須獲得通訊事務管理局的批准。如果獲批准並完成交易，陳國強將不再持有TVB任何股份。

通告又指，陳國強辭任後會展開退休生活，並確認與董事局之間並無意見分歧。TVB半日報11.9元，升0.17%。

有「殼王」之稱的陳國強於2011年與台灣女富商王雪紅聯手入主無線電視，在其任內8年，TVB卻由盈轉虧，尤其是2018年投資星美（0198）債券「中伏」而需要大額撥備5億元，同時市傳大股東兼TVB副主席黎瑞剛擬進一步追究事件。去年12月本報已曾報道陳國強有意退休，當時他回覆表示「退休件事全公司都知，但唔關其他嘢事」，又強調「（星美債券投資）已經係歷史問題，退休同呢啲問題無關」。

資料顯示，TVB的最大股東為Young Lion，持股比例為26%。黎瑞剛旗下的華人文化持有Young Lion股權79.01%，王雪紅及陳國強分別持有14.99%及6%。

根據《廣播條例》的持牌條件，現行的《廣播條例》，免費電視台的控制權必須植根本土，讓通常居於香港的居民持有，受限制人士（如外資）的投票權則受限於49%，因此現時TVB大股東Young Lion，由陳國強持有過半數實際投票權。不過，在TVB董事會內，除了陳國強，據了解，包括華人文化黎瑞剛的心腹兼TVB執行董事許濤等多名成員亦為香港永久居民，因此一旦陳國強要離開，TVB主席之位，黎瑞剛未至於無人可選。

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