港股昨日急挫逾800點後，今早趁北水暫停南下，恒指曾升270點，半日升225點或0.81%，報28210點，成交金額545億元；國指升150點或1.37%，報11120點。

舜宇（2382）升3.7%，收報142.8元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.06%，收報56.15元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.35%，收報390.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；領展（0823）跌0.9%，收報82.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

澳門公布有一名女子確診感染武漢肺炎，濠賭股即時升幅收窄或轉跌。新濠國際發展（0200）收報19.62元，跌0.91%；美高梅中國（2282）收報12.86元，跌0.62%；澳博控股（0880）收報9.36元，跌0.53%；永利澳門收報18.56元，跌0.32%；銀娛跌1.06%；金沙中國（1928）收報41.35元，升0.85%。

航空股趁油價跌反彈。國航（0753）收報6.92元，升1.62%；南航（1055）收報4.84元，升2.11%；東航（0670）收報3.89元，升3.46%。紐約期油收報58.13元，跌0.43%；布蘭特期油收報64.36元，跌0.36%。

國泰（0293）公布豁免武漢航班重新訂位、更改航點及退票之費用，收報10.34元，跌0.39%。

藥股回升。中生製藥（1177）收報12.08元，升1.17%；石藥集團（1093）收報19.3元，升1.58%；華潤醫藥（3320）收報7.41元，升5.11%；國藥控股（1099）收報27.8元，升0.91%。

雖然，國家衛健委官方微博引述和平里醫院呼吸科主任醫師張驊稱，板藍根有一定的抗病毒效果，但對冠狀病毒不可能有效。不過，白雲山（0874）收報28.25元，升1.62%。其他中藥相關股個別發展，中國中藥（0570）收報4.1元，跌2.84%；

同仁堂國藥（3613）收報12.84元，升0.94%；同仁堂科技（1666）收報8.25元，升2.23%。

醫療器械及服務方面，平安好醫生（1833）收報71.6元，升6.87%，創52周高，盈健醫療（1419）收報1.45元，升8.21%。

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