國泰（0293）於網站上公布，由即時起，國泰航空／國泰港龍航空豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之費用。適用於所有1月21日或以前經由全球辦事處發出，並於2020年1月21日至2020年2月15日涉及武漢並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票。

如乘客「取消行程／退票」，取消行程及退票之費用豁免，但如乘客未有依時辦理登機手續(no-show)，將不獲豁免有關費用。

如「重新訂位／更改航點」，須於2020年1月21日至2020年2月15日涉及武漢，並須於2020年2月15日或以前及出發前提出有關要求。如乘客未有依時辦理登機手續(no-show)，將不獲豁免有關費用。更改後的出發日期必須爲2020年3月15日或以前，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。

另外，重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，例如就限載期(black out dates)、適用航班、平日／周末行程、中途停留附加費及其它旺季／淡季而收取或退回之有關差額（如適用）。如原定出發之機票已過期，重發機票的費用可獲豁免。更改航㸃往返或途經任何國泰航空／國泰港龍航空網上航點須受艙位供應丶機票／稅務差價限制。

「團體票」方面，則要聯絡旅行代理。

透過「亞洲萬里通」之獎勵機票，則暫時未見公布，國泰的公告則寫密切留意「亞洲萬里通」網頁、致電馬可孛羅會2747 5500或「亞洲萬里通」服務熱線2747 3838。請於兌換航空獎勵之一般條款閱覽「亞洲萬里通」條款及細則。

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