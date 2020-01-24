武漢肺炎傳入美國，拖累美股下跌，不過北水今日暫停南下，港股回穩，恒指今早高開131點或0.47%，報28116點，成交金額22億元；國指今早高開77點或0.71%，報11048點。

申洲國際（2313）升2.37%，報112.2元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.44%，報58.05元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.57%，報68元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；匯控（0005）跌0.25%，報59元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

武漢肺炎相關股回穩。

航空股方面，國航（0753）開市報6.87元，升0.88%；南航（1055）開市報4.79元，升1.05%；東航（0670）開市報3.84元，升2.13%；國泰（0293）開市報10.4元，升0.19%。平日影響航空股的因素方面，紐約期油開市報58.26元，跌0.21%；布蘭特期油開市報64.57元，跌0.03%；離岸人民幣現報6.913元，貶值41點子。

濠賭股回穩，新濠國際發展（0200）開市報20元，升1.01%；美高梅中國（2282）開市報12.94元，無升跌；澳博控股（0880）開市報9.4元，跌0.11%；永利澳門開市報18.5元，跌0.64%；銀河娛樂（0027）開市報56.95元，升0.35%；金沙中國（1928）開市報41.4元，升0.98%。

藥股回升，翰森製藥（3692）開市報27.95元，升1.27%；中生製藥（1177）開市報12元，升0.5%；石藥集團（1093）開市報19元，無升跌；華潤醫藥（3320）開市報7.18元，升1.84%；國藥控股（1099）開市報27.8元，升0.91%；康哲藥業（0867）開市報11.98元，跌0.17%；中國中藥（0570）開市報4.27元，升1.18%；東陽光藥（1558）開市報47.95元，升2.02%；同仁堂科技（1666）開市報8.21元，升1.73%；白雲山（0874）報27.8元，無升跌。

維達（3331）公布截至19年底，純利增75.3%至11.38億元，純利率較去年上升2.7個百分點至7.1%。派末期股息每股21仙。開市報16.5元，升1.1%。

人保（1339）發盈喜，料2019年全年純利介乎215.2億元人民幣至242.1億元人民幣，按年增加60%至80%。開市報3.21元，升1.58%。

財險（2328）發盈喜，據初步測算，料2019年全年純利按年增長約35%至60%。開市報9.05元，升0.11%。

歐舒丹（0973）公布截至去年12月底止的第3季業績，銷售淨額為5.8億元（歐元、下同），按報告匯率計按年升17.9%，固定匯率計增長15.2%。開市報18.9元，跌0.1%。

包浩斯（Bauhaus)（0483）公布， 董事會決定盡快關閉內地全部零售店舖，並在2021年3月底前減少台灣逾半零售店舖。開市報0.78元，無升跌。

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