美股復市受武漢肺炎傳入而下挫，港股ADR跌36點或0.13%，失守28000關，報27949點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.78%，折合報382.4元；匯控（0005）跌0.34%，折合報58.95元；建行（0939）跌0.21%，折合報6.43元。

據報，國家衞健委消息，專家研判認為，由於尚未找到新型冠狀病毒傳染源，亦未掌握疫情傳播途徑，病毒存在變異的可能，疫情存在進一步擴散的風險。

今日焦點股份可留意：

今日滬港通、深港通南向休市。

武漢肺炎傳入美國，擴散問題或續使相關股份波動。瑞銀亦指目前沒有公司會直接從疫症中受益，不過認為，疾病爆發可以整體提高中國人的醫療保健意識，並間接幫助疫苗和體檢行業。航空股方面，瑞銀指南方航空（1055）擁有武漢市場最大的市佔率38%，

維達（3331）公布截至19年底，純利增75.3%至11.38億元，純利率較去年上升2.7個百分點至7.1%。派末期股息每股21仙。

人保（1339）發盈喜，料2019年全年純利介乎215.2億元人民幣至242.1億元人民幣，按年增加60%至80%。

財險（2328）發盈喜，據初步測算，料2019年全年純利按年增長約35%至60%。

歐舒丹（0973）公布截至去年12月底止的第3季業績，銷售淨額為5.8億元（歐元、下同），按報告匯率計按年升17.9%，固定匯率計增長15.2%。

包浩斯（Bauhaus)（0483）公布， 董事會決定盡快關閉內地全部零售店舖，並在2021年3月底前減少台灣逾半零售店舖

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