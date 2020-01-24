美股假期後復市，道指低開79點後，因為爆出武漢肺炎傳入美國，跌幅最多擴大至201點。美國疾病預防控制中心(CDC)官員周二稱，患者為華盛頓州一名30多歲的男性，此前曾去過武漢並於1月15日返回美國，該男子看到病毒相關新聞報道後迅速就醫，目前狀況良好，但出於高度謹慎仍在留院觀察。中美角力方面，中國貿易談判小組成員寧吉喆表示，目前尚無與美國進行第二階段貿易談判的時間表。

道瓊斯工業平均指數收跌152點，跌幅0.52%，報29196點。標普500指數收跌8點，跌幅0.27%，報3320點。納斯達克綜合指數收跌18點，或0.2%，報9370點。

波音跌3.33%，報313.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低73點，而Visa升1.27%，報207.29元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報316.57元，跌0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報1482.25元，升0.18%，亞馬遜收市報1892元，升1.46%，Facebook收市報221.44元，跌0.31%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.15%，報423點。德國DAX指數收漲0.06%，報13555點；法國CAC 40指數跌0.54%，報6045點；英國富時100指數收跌0.54%，報7610點。