恒指昨急跌810點，收報27,985點，成交金額1328億元。武漢新型肺炎疫情進一步擴散，廣東已有4個城市失守，繼北京、上海後，天津、浙江省、台灣也有確疹個案。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指廣東兩名患者並未到過武漢，新型肺炎已肯定可人傳人。航空、濠賭、酒店、旅遊股進一步下跌，連周一表現相對穩定的科技股也顯著下跌，遭馬化騰減持套現20億元的騰訊（0700）跌2.7%，小米（1810）跌近4%。

過去數日疫情擴散速度很快，幾乎每晚都在升級。昨日最令人憂慮的是醫護人員受到感染，新華社報道已有15名人員被感染。理論上，醫護人員會戴防護裝備，如口罩、保護衣等，也會更加注意衛生，但依然出現大量人員被傳染，可見病毒的傳染性較預計中高。雖然中國緊急頒布「出入武漢人員管制」，但大家都清楚疫情已經全國大規模擴散，該措施意義不大。

長假前去風險 減倉力度料大

農曆年前市况都應難有起色。一來過去兩天的急挫對技術走勢和投資者樂觀情緒都出現嚴重破壞，沒有了亢奮、追漲的心態，坦白說，很多股份都不應該能升至如此高的水平。二來投資者也傾向在疫情穩定下來後才作部署，短期而言買盤會較弱，昨日也是跌幅不斷擴大，買盤完全無法承接起沽壓。走勢上，恒指昨早失守20天線，若短期內未能回到其上，較大可能向底部進發，現約位於27,716點，再下一支持則貼近27,000點。客觀來看，新型肺炎現進入大規模爆發階段，加上正值春運，情况會比較嚴峻。投資者在長假期前去風險、減倉的力度會頗大，要有心理準備。

另一個觀察是內需股很弱，汽車、內房連續兩日大跌。尤其前者，廣汽（2238）、吉利（0175）等近5、6個交易日更是暴瀉10％至15％，表現遠遜大市。是年初至今銷情差勁？還是投資者擔心大量美國汽車進口打擊自主品牌？而上游的福耀玻璃（3606）同樣跌得相當厲害。若今年國內汽車市場依然艱難，相信會有大量車廠倒閉。但有趣的是，德國ZEW經濟預期指數卻異常強勁，最新報26.7為2015年7月以來新高，也遠勝預測的15。經歷了大半個1月後，歐美日韓、新興市場的經濟數據都不俗，但中國的復蘇卻是若有若無，主要還是流動性支持下的股市炒到飛起。

光國6元以下小注收集

光大國際（0257）自從供股集資後，股價就持續偏弱，現價又回到供股時的6元水平。集團供股集資是要大舉投資垃圾發電，管理層也說到做到，單是2019年籌建項目就達到38個，投資額高達217億元，是營運中的產能規模的1倍。如此龐大的投資，既加大負債水平，也對短期現金流有巨大影響，而不斷加大投資卻始終看不到收成期，也是市場不喜歡此股的主因。但近年新能源的價格政策、拖款發放補貼等問題逐步解決，行業都獲得重估，年初至今光伏上游的多晶硅板塊亦回勇，就僅光國仍處低位。在建項目終有一天投產轉化為盈利，而集團也開始有意放慢投資步伐，旗下的光大綠色（1257）已表明將盈利質素放於規模之前。光國可於6元以下小注收集，中線或有理想回報。

[張兆聰 還看今朝]