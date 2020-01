港交所(0388)管理層一行人今日結束在達沃斯(Davos)世界經濟論壇的首日行程,港交所主席史美倫接受美國全國廣播公司(CNBC)訪問,罕有開腔評論本土政治,她更表示,中央應該且亦會(it will and it should)令香港自行解決持續的社會動盪。據報道,她表示,相信中央將會按捺住,不再干涉香港局勢(Beijing would resist from interfering),因為示威始終是在「一國兩制」框架下的本地事務。

史美倫曾任港區人大代表達10年,於政界資歷不淺。她於訪問中表示,相信香港很快就會解決本地的動盪,更指港府「已經開始著手解決」。至於港交所表現,她就表示,去年交易所確實因為持續的示威,在成交量方面受到一定的打擊,但現時已經「恢復得很好(rebound quite nicely)」。

今年港府派去達沃斯的團隊人數有所上升,似是有意出動「國際文宣」,遊說國際投資者。查史美倫承認,香港需要將自己的「故事」傳播出去,並且要說服投資者,香港依然是一座對商業高度開放的城市。她承認,外界會在電視上看到,在香港有人被捕,但她籲眾人看到另一面,即香港的金融市場依然運行如常、資本市場強勁。

港交所行政總裁李小加亦行程緊密,根據彭博報道,李小加於當地時間早上接受彭博社訪問,對於武漢肺炎造成的市場恐慌不以為然。他表示,「影響投資者情緒的事件有許多,但你應該明白的是,(香港)市場從結構上來講非常具有韌性」。

其他報道:

【武漢肺炎】盧韋柏: 武漢爆肺炎暫影響恒隆不大

【零售寒冬】陳啟宗:內地旅客被黑衣人行為嚇怕 港零售難重回高峰

【港股收市】恒指急挫810點 成交大增至1328億元 藍籌全跌 藥股回吐

【擁抱灣區】林順潮:今年增三醫院 對武肺疫情樂觀

【連坐法】香港昨遭降級 穆迪今調低港鐵評級

【公司業績】恒隆地產核心多賺9% 下半年港舖零售額跌17%

【外資買爆】美的集團A股外資持股達28% 被暫停經深股通買入

【不斷更新】恒指曾挫815點 點數計跌幅兩個月最大

【削回贈後】12月轉按登記按月大減21% 料今年回落

【A股收市】滬深兩市低收 創板指結束四連升

【不斷更新】恒指曾挫815點 點數計跌幅兩個月最大

【專欄】從穆迪看政府的心虛