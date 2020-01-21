美國總統特朗普在達沃斯世界經濟論壇向全球政經領袖發表講話，對於剛與中國達成首階段貿易協議，他表示美國現在「與中國的關係可能是歷來最好」，並透露快將與中國展開第二階段的貿易談判。他形容上周與中國，以及墨西哥和加拿大訂定的貿易協議，是21世紀的典範。他又預期，可與脫歐後的英國達成大規模貿易協議。

他聲言在其領導下的美國「取得前所未有的重大勝利」。他形容，美國正處於經濟繁榮期，世界從未有過這樣的繁榮時期，「地球上沒有比美國更好的地方」。他說，「美國夢又回來了，且更大，更好」。

特朗普形容，自己從上屆奧巴馬政府手上接過爛攤子，美國當時失去了6萬家工廠，而在他本人接任總統以來，商界領袖將工廠遷回美國，令工廠數目增加了1.2萬家，職位更增長了700萬個。他又列舉就業市場、婦女及少數族裔的招聘進展，聲稱自己正分享財富，解決不平等現象。他說，美國藍領處於繁榮期，並引用工資數據，指最底層的工人工資增長更為強勁。儘管普遍數據顯示，美國貧富懸殊仍在加劇。

特朗普亦一如以往，批評聯儲局未有積極刺激經濟。他說，聯儲局「加息太快而減息太慢」，幸而美國經濟蓬勃發展。對於瑞典環保少女通貝里警告應對氣候危機的時間所餘無幾，特朗普稱，必須拒絕「厄運先知」，這不是悲觀的時候。