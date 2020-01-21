鄭志剛（Adrian）自從接掌新世界（0017）之後，除咗積極喺傳統地產生意入面注入藝術元素外，仲好熱衷做好俾人話「無錢賺」嘅CSR（企業社會責任），好似近期因為澳洲世紀大火引發全球生態災難，佢就喺早前主辦嘅「可持續發展論壇2020」，邀請咗「港版通貝里」、年僅10歲嘅英華小學男生劉衍一（Lance）演講，嚟緊仲會做好多工作推動環保。

除咗K11 Musea嘅環保講座，Adrian 喺環保方面仲做咗唔少功夫，包括成立一個可持續發展初創平台「Impact Kommons」，致力培育環保、健康、教育同綠色生活相關嘅初創企業，提供資金、培訓同不同合作機會；仲有就係 透過K11 Art Foundation同紐約時報合作舉辦為期一個月嘅「Carbon's Casualties」展覽，透過曾獲普立茲嘅攝影記者Josh Haner嘅氣候攝影作品，喚起港人對全球氣候危機的關注；至於新世界老本行建築業務亦好認真，好似公司北角最新落成甲級商廈K11 ATELIER King’s Road，就成功獲得三鉑金環保認證 。

講返阿Lance，佢早前發起「Fridays for Future Movement」運動，逢星期五早上喺學校門口舉牌宣揚環保，向同學講解氣候危機，成功「彈起」。Adrian喺演講之後對佢讚口不絕，未來仲會安排Lance喺K11 Musea舉行嘅環保講座再度演講添。

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